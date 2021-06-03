Под Киевом вооруженные "титушки" устроили погром на рынке "Столичный", спецназ дал отпор

Десятки людей в масках заблокировали проезд на рынок и ворвались в павильон, однако не рискнули драться с правоохранителями.

3 июня под Киевом произошло столкновение спецназа и вооруженных людей в масках, которые приехали громить рынок "Столичный". Подробности сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

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Утром патрульные, следственно-оперативная группа из Бучи, бойцы спецподразделения и взрывотехники прибыли на рынок после сообщения о беспорядках. Правонарушители применили против правоохранителей дымовые пакеты и петарды, однако, по данным пресс-службы, физическое противостояние удалось предотвратить.

Как сообщил корреспондент издания "Обозреватель", на территорию рынка проникли "вооруженные титушки в балаклавах без опознавательных знаков", некоторые были в бронежилетах, масках и касках, а чтобы различать своих — наклеили на левые рукава желтый скотч. Они залезли на павильон по лестницам, проломили крышу, после чего принялись уничтожать все подряд при помощи кувалд, ломов и других инструментов. Как полагают очевидцы, произошла попытка рейдерского захвата.

[ + – ] Перекрытый въезд на рынок "Столичный" [ + – ] Вооруженные люди в масках на территории рынка "Столичный" [ + – ] Вооруженные люди и силовики на рынке "Столичный"

На проходной полицейские применили слезоточивый газ и скрутили четырех человек, которые мешали автобусам въехать на территорию рынка. После этого из здания выбежали десятки человек, однако обошлось без драки и пострадавших. Вскоре два взвода правоохранителей отправились в павильон вместе с предполагаемыми захватчиками.

В полиции подчеркнули, что конфликт начался из-за прав собственности на один из крупнейших продуктовых рынков Киевской области. Стражи порядка проводят следственные действия в администрации и ограничила доступ в помещения, чтобы дать правовую оценку ситуации. Нацгвардейцы окружили 3-й павильон.

Напомним, сегодня администрация рынка Столичный заявила о приостановке его работы. В комментарии СМИ директор рынка Сергей Головня сообщил, что в течение последних месяцев рынок незаконно контролировался представителями "енакиевской" криминальной группировки, во главе с Александром Стельмахом, который сейчас находится в международном розыске и Рустемом Абдукадыровым, по которому возбуждено уголовное дело по факту доведения рынке до банкротства, превышения полномочий и мошенничества.

По данным владельцев рынка, эти лица до сих пор делают попытки препятствовать законной хозяйственной деятельности рынка путем захвата административных помещений и запугивания работников предприятия.

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