Під Києвом озброєні "тітушки" влаштували погром на ринку "Столичний", спецназ дав відсіч

Десятки людей в масках заблокували проїзд на ринок і увірвалися в павільйон, проте не ризикнули битися з правоохоронцями.

3 червня за Києвом сталося зіткнення спецназу і озброєних людей в масках, які приїхали громити ринок "Столичний". Подробиці повідомила прес-служба поліції Київської області.

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Вранці патрульні, слідчо-оперативна група з Бучі, бійці спецпідрозділу і вибухотехніки прибули на ринок після повідомлення про заворушення. Правопорушники застосували проти правоохоронців димові пакети і петарди, однак, за даними прес-служби, фізичному протистоянню вдалося запобігти.

Як повідомив кореспондент видання "Обозреватель", на територію ринку проникли "озброєні тітушки в балаклавах без розпізнавальних знаків", деякі були в бронежилетах, масках і касках, а щоб розрізняти своїх — наклеїли на ліві рукава жовтий скотч. Вони залізли на павільйон по сходах, проломили дах, після чого почали знищувати все підряд за допомогою кувалд, ломів та інших інструментів. Як вважають очевидці, відбулася спроба рейдерського захоплення.

[ + – ] Перекритий в'їзд на ринок "Столичний" [ + – ] Озброєні люди в масках на території ринку "Столичний" [ + – ] Озброєні люди і силовики на ринку "Столичний"

На прохідній поліцейські застосували сльозогінний газ і скрутили чотирьох осіб, які заважали автобусам в'їхати на територію ринку. Після цього з будівлі вибігли десятки людей, проте обійшлося без бійки і постраждалих. Незабаром два взводи правоохоронців вирушили в павільйон разом з імовірними загарбниками.

У поліції підкреслили, що конфлікт почався через права власності на один з найбільших продуктових ринків Київської області. Правоохоронці проводять слідчі дії в адміністрації і обмежили доступ в приміщення, щоб дати правову оцінку ситуації. Нацгвардійці оточили 3-й павільйон.

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