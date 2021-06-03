Рынок "Столичный" приостановил работу, - заявление администрации

В комментарии СМИ директор рынка Сергей Головня сообщил, что в течение последних месяцев рынок незаконно контролировался представителями "енакиевской" криминальной группировки

Администрация рынка "Столичный" сообщает о прекращении работы рынка до заключения новых договоров аренды и оплаты арендаторами коммунальных услуг.

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Об этом стало известно из официальных каналов рынка "Столичный" в Telegram и Viber, передает Апостроф.

На сегодня недвижимое имущество (павильоны) рынка "Столичный" принадлежат двум юридическим лицам — компании "ОИЛСИ" и компании "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный".

В комментарии "Апострофу" директор рынка Сергей Головня сообщил, что в течение последних месяцев рынок незаконно контролировался представителями "енакиевской" криминальной группировки, во главе с Александром Стельмахом, который сейчас находится в международном розыске и Рустемом Абдукадыровым, по которому возбуждено уголовное дело по факту доведения рынке до банкротства, превышения полномочий и мошенничества.

По данным владельцев рынка, эти лица до сих пор делают попытки препятствовать законной хозяйственной деятельности рынка путем захвата административных помещений и запугивания работников предприятия.

По факту противодействия законной хозяйственной деятельности компании "ОИЛСИ" и компании "РСГП "Столичный" открыто уголовное производство.

Сергей Головня отметил, что рассчитывает на адекватную позицию правоохранительных органов и обеспечение безопасных условий для деятельности владельцев, арендаторов и покупателей.