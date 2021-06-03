Ринок "Столичний" призупинив роботу, — заява адміністрації

У коментарі ЗМІ директор ринку Сергій Головня повідомив, що протягом останніх місяців ринок незаконно контролювався представниками "єнакіївського" кримінального угрупування

Адміністрація ринку "Столичний" повідомляє про припинення роботи ринку до укладення нових договорів оренди та оплати орендарями комунальних послуг.

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Про це стало відомо з офіційних каналів ринку "Столичний" в Telegram і Viber, передає Апостроф.

На сьогодні нерухоме майно (павільйони) ринку "Столичний" належать двом юридичним особам — компанії "Оілс" і компанії "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний".

У коментарі "Апостроф" директор ринку Сергій Головня повідомив, що протягом останніх місяців ринок незаконно контролювався представниками "єнакіївського" кримінального угрупування, на чолі з Олександром Стельмахом, який наразі в міжнародному розшуку і Рустемом Абдукадировим, щодо яого порушено кримінальну справу за фактом доведення ринку до банкрутства, перевищення повноважень і шахрайства.

За даними власників ринку, ці особи досі роблять спроби перешкоджати законній господарській діяльності ринку шляхом захоплення адміністративних приміщень та залякування працівників підприємства.

За фактом протидії законній господарській діяльності компанії "Оілс" і компанії "РСГП "Столичний" відкрито кримінальне провадження.

Сергій Головня зазначив, що розраховує на адекватну позицію правоохоронних органів і організацію безпечних умов для діяльності власників, орендарів і покупців.