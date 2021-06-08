В Киеве водитель Lexus ударил ножом водителя эвакуатора (видео)

По данным силовиков, водитель люксового автомобиля уехал с места ЧП.

На улице Шота Руставели в Киеве водитель автомобиля Lexus в ходе конфликта ударил ножом водителя эвакуатора.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Известно, что ЧП произошло во вторник, 8 июня.

Правоохранители получили сообщение о том, что в Печерском районе на улице Шота Руставели мужчина получил ножевое ранение. На место инцидента немедленно выехали патрульные, медики и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, конфликт возник между водителем люксового Lexus и водителем эвакуатора, и последний получил ножевое ранение от своего оппонента.

В пресс-службе МВД сообщается, что водитель иномарки после нанесения ножевого ранения уехал с места ЧП.

"Медики на месте оказывают необходимую помощь потерпевшеve. Усилия правоохранителей направлены на розыск и задержание злоумышленника и установления всех обстоятельств инцидента. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета обращений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий события будет дана правовая квалификация", — подытожили правоохранители.

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Ранее Фокус сообщал, что в Чехии в рамках спецоперации "Кличко" задержаны украинцы. Местные силовики разоблачили преступную группировку, которая поставляла в Чехию дешевую рабочую силу и уклонялась от уплаты налогов в крупных размерах.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве полиция задержала звезду украинского футбола Вячеслава Шевчука.