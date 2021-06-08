У Києві водій Lexus вдарив ножем водія евакуатора (відео)

За даними силовиків, водій люксового автомобіля виїхав з місця НП.

На вулиці Шота Руставелі в Києві водій автомобіля Lexus у ході конфлікту вдарив ножем водія евакуатора.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Відомо, що НП сталася у вівторок, 8 червня.

Правоохоронці отримали повідомлення про те, що в Печерському районі на вулиці Шота Руставелі чоловік отримав ножове поранення. На місце інциденту негайно виїхали патрульні, медики та слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, конфлікт виник між водієм люксового Lexus і водієм евакуатора, останній отримав ножове поранення від свого опонента.

У пресслужбі МВС повідомляється, що водій іномарки після нанесення ножового поранення поїхав з місця НП.

"Медики на місці надають необхідну допомогу потерпілому. Зусилля правоохоронців спрямовані на розшук і затримання зловмисника і встановлення всіх обставин інциденту. Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку звернень і повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергових слідчих дій події буде надана правова кваліфікація", — підсумували правоохоронці.

[ + – ] Різанина на вулиці Шота Руставелі в Києві

Раніше Фокус повідомляв, що в Чехії в рамках спецоперації "Кличко" затримані українці. Місцеві силовики викрили злочинне угрупування, яке поставляло до Чехії дешеву робочу силу та ухилялося від сплати податків у великих розмірах.

Також Фокус розповідав, що в Києві поліція затримала зірку українського футболу В'ячеслава Шевчука.