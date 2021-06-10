В России автобус с отказавшими тормозами наехал на прохожих: 6 человек погибли (видео)

В момент ДТП все погибшие и пострадавшие шли на работу по территории своего комбината.

Рано утром 10 июня в закрытом городе Лесной в Свердловской области произошло ДТП. Рейсовый автобус на скорости въехал на территорию промышленной площадки комбината "Электрохимприбор" и совершил наезд на людей, которые шли на работу. В результате 6 человек погибли, 9 получили травмы различной степени тяжести, сообщила пресс-служба комбината.

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По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза, когда они двигался по крутому спуску. В салоне автобуса было несколько десятков человек, они серьезно не пострадали.

Четверых пострадавших в ДТП транспортируют в Екатеринбург, они находятся в тяжелом состоянии. Три вертолета центра медицины катастроф были направлены на место ДТП.

Признаков опьянения у водителя автобуса не обнаружено.

Комбинат "Электрохимприбор" – одно из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" и градообразующее предприятие города Лесного, расположенного в 240 км от Екатеринбурга.

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