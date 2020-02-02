Попрыгал на капоте и разбил лобовое. В Киеве отомстили автохаму за неправильную парковку
2020-02-02 09:26:00
Автомобиль заблокировал тротуар у Киево-Печерской лавры
В субботу, 1 февраля, в Киеве неизвестный отомстил автохаму, заблокировавшему пешеходную дорожку у Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
Инцидент произошел из-за того, что владелец Toyota припарковал ее вплотную к стене ограждения Киево-Печерской лавры. Тротуар оказался заблокированным и людям пришлось обходить автомобиль.
"Мужик попрыгал на капоте, побил ногами крылья (особенно левое), разбил ногами лобовое стекло и отбил правое зеркало", – говорится в сообщении.
В комментариях один из пользователей соцсети добавил, что вначале на лобовом стекле машины написали "му*ак" и сбили передние номера. Также очевидец утверждает, что мимо проезжала полиция, но даже не остановилась.
"Люди с детьми обходили это корыто по дороге", – добавил очевидец.
Большинство пользователей соцести поддержали такое поведение, заявив, что неизвестные поступили правильно с неправильно припаркованным авто. И лишь немногие написали, что в таком случае нужно вызывать полицию и эвакуатор, а не заниматься порчей чужого имущества.
Как ранее сообщал Фокус:
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