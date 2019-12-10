Юрий Корявченков бросил автомобиль на подъезде к завалам сгоревшего колледжа

В понедельник, 9 декабря, в центре Одессы автомобилист заблокировал подъезд к сгоревшему колледжу, где все еще ведется расчистка завалов. Об этом сообщает 7 канал.

Инцидент произошел возле сгоревшего дома Асвадурова на улице Троицкой, где неправильно припаркованный джип "Тойота" заблокировал подъезд пожарных к месту происшествия.

Владельцем брошенного автомобиля оказался народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, также известный как "Юзик" из студии "95 квартал".

По данным СМИ, Корявченков приехал на место трагедии для выяснения каких-то деталей произошедшего.

Увидев свою ошибку, нардеп переставил автомобиль в другое место. Также подчеркивается, что на место трагедии "слуга народа" больше не возвращался.

Как ранее сообщал Фокус: