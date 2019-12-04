Пожар в Одесском колледже ликвидирован

2019-12-04 20:29:58

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В результате пожара погиб 1 человек и пострадали 26 человек, из них 11 подростков и 7 сотрудников ГСЧС

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса ликвидирован. 

Об этом сообщает Думская.

Пожар был ликвидирован в 19:30.

По данным издания, на данный момент проливаются конструкции, а также начаты работы по поиску тел погибших.

ГСЧС уточняет, что по состоянию на 19:40 в результате пожара погиб 1 человек и пострадало 26 человек, из них 11 подростков и 7 сотрудников ГСЧС.

Пожар, фото

Как ранее сообщал Фокус:

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