В больнице скончалась преподавательница. Еще 18 человек пострадали

В центре Одессы горит построенный в 1914 году доходный дом Асвадурова, сообщает Думская.

Сейчас в этом здании размещается ряд фирм и учреждений, в т.ч. Институт морской биологии, одесский филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

На месте очень много скорых. Пострадали не менее 10 человек.

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Официально в пресс-службе горсовета на данный момент подтверждают госпитализацию двух пострадавших в результате пожара.

По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные машины. Внутри еще остаются учащиеся.

По данным ГСЧС, пожар начался в 10:12 на третьем этаже здания (само здание – шестиэтажное), в помещении экономического колледжа. Огонь распространился на 700 м. кв. В тушении участвуют 65 пожарных и 16 единиц техники.

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Обновлено 13:05

Спасателям удалось эвакуировать свыше 40 человек. В медучреждения доставлены 12 пострадавших, среди них – четверо пожарных. Сейчас к тушению пожара привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

Всего в здании училось и работало примерно 400 человек.

По данным Думской, умерла одна из пострадавших. Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что пока не удалось установить связь с четырьмя людьми, который находились в здании на момент пожара.

Обновлено 13:30

Число пострадавших возросло до 19 человек (вместе с погибшей женщиной), в том числе семеро несовершеннолетних. Спасенных студентов и преподавателей разместили пососедству в здании "Проминвестбанка". Площадь пожара уже превысила 3000 квадратных метров. У спасателей заканчивается топливо в машинах, и его подвозят в канистрах.

Обновлено 14:00

Представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева сообщила, что в больницах сейчас находится 21 человек, в том числе девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных. Один учащийся колледжа и один пожарный — в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги.

Обновлено 15:30

Спасатели ГСЧС заявили, что пожар локализован.

По оценкам спасателей, в результате пожара пострадали 14 человек, из них шесть пожарных.

Обновлено 17:50

В результате пожара погибла 17-летняя студентка. 43-летняя преподавательница, о гибели которой сообщалось первоначально, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Всего пострадали 22 человека, среди них 12 студентов, 5 сотрудников колледжа и 5 пожарных.

Как ранее сообщал Фокус:

В ночь на 17 августа в Одессе произошел масштабный пожар в гостинице "Токио Стар". Погибли 9 человек и еще 10 – пострадали. Правоохранители рассматривают три версии возникновения пожара.

Президент Владимир Зеленский заявил, что лично будет следить за расследованием пожара, а "владелец так называемого отеля" Вадим Черный ответит за трагедию. Правоохранители Черного сначала опросили, а потом задержали.

Одесская прокуратура сообщила о подозрении владельцу отеля "Токио Стар" Вадиму Черному. 20 августа его взяли под стражу на 60 суток без права на залог.