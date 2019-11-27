Владельца сгоревшего отеля "Токио Стар" отпустили под домашний арест
2019-11-27 11:58:41
Черный будет носить электронный браслет с системой слежения
Апелляционный суд Одессы изменил меру пресечения владельцу сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадиму Черному.
Об этом сообщает местное издание Odessa.online.
27 ноября суд вынес решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Судья постановил, что Черный будет носить электронный браслет с системой слежения.
"После того, как прокурор приобщил экспертизу к делу, согласно которой загорелся новый провод, меня уже держать было невозможно. Понятно, что прокурор сделал это только по ошибке, потому что он не понимал разницы между первичным и вторичным возгоранием, иначе бы я еще годы здесь сидел. После этой экспертизы меня было невозможно здесь держать. А суд, вместо того, чтобы отпустить меня на все четыре стороны, вынес такое решение", – сказал Черный после заседания суда.
4 декабря состоится заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о снятии ареста с имущества.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ночь на 17 августа в Одессе произошел масштабный пожар в гостинице "Токио Стар". Погибли 9 человек и еще 10 – пострадали.
- Правоохранители рассматривают три версии возникновения пожара.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что лично будет следить за расследованием пожара, а "владелец так называемого отеля" Вадим Черный ответит за трагедию. Правоохранители Черного сначала опросили, а потом задержали.
- Одесская прокуратура сообщила о подозрении владельцу отеля "Токио Стар" Вадиму Черному.
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20 августа Вадима Черного взяли под стражу на 60 суток без права на залог.
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11 сентября старшему администратору отеля "Токио Стар" прокуратура Одесской области сообщила о подозрении о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия.
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13 сентября Киевский районный суд Одессы отправил под стражу без возможности внесения залога до 18 октября администратора сгоревшей гостиницы "Токио Стар" Ирину Паровик.
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19 сентября главному инженеру гостиницы "Токио Стар" прокуратура Одесской области сообщила о подозрении из-за нарушения требований пожарной безопасности.
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В деле о пожаре в Токио Стар появилась новая подозреваемая – администратор отеля Оксана Ежак, которая в день ЧП была на смене.