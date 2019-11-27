Владельца сгоревшего отеля "Токио Стар" отпустили под домашний арест

Черный будет носить электронный браслет с системой слежения

Апелляционный суд Одессы изменил меру пресечения владельцу сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадиму Черному.

Об этом сообщает местное издание Odessa.online.

27 ноября суд вынес решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Судья постановил, что Черный будет носить электронный браслет с системой слежения.

"После того, как прокурор приобщил экспертизу к делу, согласно которой загорелся новый провод, меня уже держать было невозможно. Понятно, что прокурор сделал это только по ошибке, потому что он не понимал разницы между первичным и вторичным возгоранием, иначе бы я еще годы здесь сидел. После этой экспертизы меня было невозможно здесь держать. А суд, вместо того, чтобы отпустить меня на все четыре стороны, вынес такое решение", – сказал Черный после заседания суда.

4 декабря состоится заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о снятии ареста с имущества.

Как ранее сообщал Фокус:

В ночь на 17 августа в Одессе произошел масштабный пожар в гостинице "Токио Стар". Погибли 9 человек и еще 10 – пострадали.

Президент Владимир Зеленский заявил, что лично будет следить за расследованием пожара, а "владелец так называемого отеля" Вадим Черный ответит за трагедию. Правоохранители Черного сначала опросили, а потом задержали.