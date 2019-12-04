Пожар в Одесском колледже локализован

Пострадали шесть пожарных

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в 14:18 на площади 4000 квадратных метров был локализован.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 14:25, в результате пожара пострадали 14 человек, из них шесть пожарных.

Важно

Ученики прыгали из окон. В центре Одессы горит колледж экономики и права (обновлено)

Позже стало известно о смерти преподавательницы колледжа, которая пострадала в пожаре. Погибшая женщина была 1976 года рождения.

Как ранее сообщал Фокус: