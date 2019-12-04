Появилось видео пожара в одесском колледже с высоты птичьего полета
Спасатели уже эвакуировали свыше 40 человек. К тушению пожара привлекли 65 пожарных и 16 единиц техники
В центре Одессы горит построенный в 1914 году доходный дом Асвадурова, сообщает Думская.
Сейчас в этом здании размещается ряд фирм и учреждений, в т.ч. Институт морской биологии, одесский филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Спасателям удалось эвакуировать свыше 40 человек. В медучреждения доставлены 9 пострадавших, среди них – трое пожарных.Важно
Сейчас к тушению пожара привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.
Пожар охватил около 2000 кв.м. здания, остается угроза распространения огня.
По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные машины. Внутри все еще остаются учащиеся.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ночь на 17 августа в Одессе произошел масштабный пожар в гостинице "Токио Стар". Погибли 9 человек и еще 10 – пострадали. Правоохранители рассматривают три версии возникновения пожара.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что лично будет следить за расследованием пожара, а "владелец так называемого отеля" Вадим Черный ответит за трагедию. Правоохранители Черного сначала опросили, а потом задержали.
- Одесская прокуратура сообщила о подозрении владельцу отеля "Токио Стар" Вадиму Черному. 20 августа его взяли под стражу на 60 суток без права на залог.
- 27 ноября владельца сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадима Черного отпустили под домашний арест. Также его обязали носить электронный браслет с системой слежения.