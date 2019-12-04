Спасатели уже эвакуировали свыше 40 человек. К тушению пожара привлекли 65 пожарных и 16 единиц техники

В центре Одессы горит построенный в 1914 году доходный дом Асвадурова, сообщает Думская.

Сейчас в этом здании размещается ряд фирм и учреждений, в т.ч. Институт морской биологии, одесский филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Спасателям удалось эвакуировать свыше 40 человек. В медучреждения доставлены 9 пострадавших, среди них – трое пожарных.

Важно

Закат "Токио Стар". Все, что известно о пожаре в одесском отеле, где погибли девять человек

Сейчас к тушению пожара привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

Пожар охватил около 2000 кв.м. здания, остается угроза распространения огня.

По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные машины. Внутри все еще остаются учащиеся.

Как ранее сообщал Фокус:

В ночь на 17 августа в Одессе произошел масштабный пожар в гостинице "Токио Стар". Погибли 9 человек и еще 10 – пострадали. Правоохранители рассматривают три версии возникновения пожара.

Президент Владимир Зеленский заявил, что лично будет следить за расследованием пожара, а "владелец так называемого отеля" Вадим Черный ответит за трагедию. Правоохранители Черного сначала опросили, а потом задержали.

Одесская прокуратура сообщила о подозрении владельцу отеля "Токио Стар" Вадиму Черному. 20 августа его взяли под стражу на 60 суток без права на залог.