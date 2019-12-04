Пожар в Одессе: погибла 17-летняя студентка

Преподавательница, о гибели которой сообщалось первоначально, находится в больнице в тяжелом состоянии

В результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла 17-летняя студентка. Об этом сообщает Думская.

43-летняя преподавательница, о гибели которой сообщалось первоначально, находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Путаница произошла в больнице во время опознания", – отмечает издание.

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Появилось видео пожара в одесском колледже с высоты птичьего полета

Всего пострадали 22 человека, среди них 12 студентов, 5 сотрудников колледжа и 5 пожарных.

Полиция открыла уголовное дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которое повлекло гибель людей).

По словам студентов, пожар начался в учительской на третьем этаже здания из-за короткого замыкания. В результате студенты, находившиеся в аудиториях на 4 и 5 этажах, оказались отрезаны от выхода, и некоторым из них пришлось прыгать из окон.

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Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.