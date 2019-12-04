Пожар в Одесском колледже: Без вести пропали 15 человек

Всего пострадали 22 человека

В результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса без вести пропали 15 человек.

Об этом сообщает заместитель начальника управления организации досудебного расследования Главного следственного управления НПУ Александр Ковтун, передает Укринформ.

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“Действительно, поступила информация об установлении места нахождения еще около 15 человек”, – сообщил Ковтун.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибла 17-летняя студентка.

Всего пострадали 22 человека, среди них 12 студентов, 5 сотрудников колледжа и 5 пожарных.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.

Спасатели уже эвакуировали свыше 40 человек. К тушению пожара привлекли 65 пожарных и 16 единиц техники.