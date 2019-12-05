Пожар в одесском колледже: полиция не исключает поджог

У экспертов много вопросов, так как на момент прибытия пожарных горело 700 квадратных метров здания

Начальник полиции одесской области Олег Бех в ходе заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в ОГА сообщил, что полиция рассматривает две версии вчерашнего пожара в доме Асвадурова на Троицкой, 25 в Одессе.

По его словам, пожар могли вызвать возгорание неисправной проводки или умышленный пожог.

Об этом сообщает Думская.

"Видео с камер наблюдения позволяет установить, что первое задымление было в кабинете №9 заведующей этого колледжа (Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса). По словам заведующей, в 10:04 она увидела задымление, сообщила о нем и после этого началась эвакуация. Но у нас есть много вопросов, так как эксперты утверждают, что на момент прибытия пожарных горело 700 квадратных метров", – сказал Олег Бех.

Начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак назвал вероятной причиной пожара аварийную работу электрооборудования.

"В 10:12 поступило сообщение о пожаре. По повышенному рангу вызова было задействовано 60 единиц техники. Первый пожарный расчет прибыл через пять минут после сообщения. На момент прибытия площадь пожара составляла 700 кв м. Во время спасательных мероприятий спасено 40 человек. Всего на тушении пожара задействовано 64 единицы техники и 350 человек личного состава. Вероятная причина – аварийная работа электрооборудования в кабинете №9", – сказал Федорчак.

После пожара полиция открыла уголовное производство по 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.

В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

По официальным данным, в результате пожара один человек погиб и 27 пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).