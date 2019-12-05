К спасателям и медикам привлекли бригаду быстрого реагирования Красного Креста

Спасатели приступили к развору завалов после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook.

Эксперты отмечают, что существуют риски обрушения стен, поэтому спасатели в здание пока не заходят. Они разбирают каменные глыбы у входа.

"Мы привлекли к процессу ликвидации последствий экспертов из Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Предварительно они сообщают, что здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен. Поэтому они сейчас проверят различные элементы здания на повреждения и узнают, можно ли внутрь зайти спасателям", – сообщил глава ОГА.

К спасателям и медикам привлекли бригаду быстрого реагирования Красного Креста.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.

В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

По официальным данным, в результате пожара один человек погиб и 27 пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога.