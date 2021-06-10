У Росії автобус з несправними гальмами наїхав на перехожих: 6 людей загинули (відео)

У момент ДТП всі загиблі і постраждалі йшли на роботу територією свого комбінату.

Рано вранці 10 червня в закритому місті Лісний у Свердловській області сталося ДТП. Рейсовий автобус на швидкості в'їхав на територію промислового майданчика комбінату "Електрохімприбор" і наїхав на людей, які йшли на роботу. В результаті 6 осіб загинули, 9 отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомила прес-служба комбінату.

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За попередньою версією, у автобуса відмовили гальма, коли вони рухався крутим спуском. У салоні автобуса було кілька десятків людей, вони серйозно не постраждали.

Чотирьох постраждалих в ДТП транспортують в Єкатеринбург, вони знаходяться у важкому стані. Три вертольоти центру медицини катастроф були спрямовані на місце ДТП.

Ознак сп'яніння у водія автобуса не виявлено.

Комбінат "Електрохімприбор" — одне з провідних підприємств ядерно-збройового комплексу держкорпорації "Росатом" і містоутворювальне підприємство міста Лісного, розташованого за 240 км від Єкатеринбурга.

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