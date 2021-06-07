Разъяренный фермер проучил автохама с помощью экскаватора (видео)

Мужчина не обращал внимания на призывы остановиться, а когда закончил свое дело, уехал прочь с чувством выполненного долга.

Фермер, который живет в поместье Барнард, графство Дарем (север Англии), приобрел сомнительную славу в Сети после того, как видео его выходки обнародовали пользователи. Речь идет об инциденте с автомобилем, загородившем въезд в ворота, ведущие на его землю.

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На ролике, опубликованном в социальных сетях Эллиотом Джонсоном, видно, как мини-погрузчик поднимает небольшой серебристый хэтчбек и переворачивает его, выталкивая с территории.

На кадрах видно, что мужчина без рубашки пытается что-то возразить фермеру, который продолжает ехать прямо на авто и поднимает его в воздух, используя шипы на ковше своего маленького экскаватора.

Убрав таким образом мешающее транспортное средство на трассу и чуть не сбив его владельца, фермер, как ни в чем не бывало, развернулся и поехал на свое поле, а машина осталась лежать на дороге среди стекла и мусора.

В соцсетях такой поступок мужчины вызвал скорее шутки, нежели возмущение.

"Водитель заблокировал ворота фермы своей машиной. У автомобилиста есть смартфон. У фермера есть вилочный погрузчик. Кто выиграет?", – написал ведущий BBC Radio 2 Джереми Вайн.

"Мне нравится, как фермер смотрит правильно, не проверяя встречные машины перед выездом", "Было более простое решение этой проблемы: фермер должен был приковать цепи и запереть свои ворота на замок, не давая машине уехать, а затем дождавшись, пока владелец машины постучит в его дверь, он мог бы взять с него любую сумму, чтобы открыть ворота", "Это определенно преступное повреждение", "Молодец, фермер, избавившийся от машины перед воротами»", – писали в комментариях пользователи, просмотрев на происходящее.

Что касается правоохранительных органов, то в полиции пока никак не прокомментировали этот случай.

Не чужды подобные истории и для Украины. Так, в феврале прошлого года в Киеве неизвестный отомстил автохаму, заблокировавшему пешеходную дорожку у Киево-Печерской Лавры. Он попрыгал на капоте, побил ногами крылья машины, разбил ногами лобовое стекло и отбил правое зеркало.