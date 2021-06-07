Розлючений фермер провчив автохама за допомогою екскаватора (відео)

Чоловік не звертав уваги на заклики зупинитися, а коли закінчив свою справу, поїхав геть з почуттям виконаного обов'язку.

Фермер, який живе в маєтку Барнард, графство Дарем (північ Англії), отримав сумнівну славу в мережі після того, як відео його витівки оприлюднили користувачі. Йдеться про інцидент з автомобілем, який загородив вʼїзд у ворота, що ведуть на його землю.

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На ролику, опублікованому в соціальних мережах Еліотом Джонсоном, видно, як мінінавантажувач піднімає невеликий сріблястий хетчбек і перевертає його, виштовхуючи з території.

На кадрах видно, що чоловік без сорочки намагається щось заперечити фермеру, який продовжує їхати прямо на авто та піднімає його в повітря, використовуючи шипи на ковші свого маленького екскаватора.

Прибравши таким способом транспортний засіб, який йому заважав, на трасу і мало не збивши його власника, фермер, як ні в чому не бувало, розвернувся і поїхав на своє поле, а машина залишилася лежати на дорозі серед скла і сміття.

У соцмережах такий вчинок чоловіка викликав швидше жарти, ніж обурення.

"Водій заблокував ворота ферми своєю машиною. В автомобіліста є смартфон. У фермера є навантажувач. Хто виграє?" — написав ведучий BBC Radio 2 Джеремі Вайн.

"Мені подобається, як фермер дивиться правильно, не перевіряючи зустрічні машини перед виїздом", "Було більш просте рішення цієї проблеми: фермер повинен був прикувати ланцюга і замкнути свої ворота на замок, не даючи машині виїхати, а потім дочекавшись, поки власник машини постукає в його двері, він міг би взяти з нього будь-яку суму, щоб відкрити ворота", "Це безперечно злочинне пошкодження", "Молодець, фермер, який позбувся машини перед воротами", — писали в коментарях користувачі, переглянувши те, що відбувається.

Що стосується правоохоронних органів, то в поліції поки ніяк не прокоментували цей випадок.

Не чужі подібні історії і для України. Так, у лютому минулого року в Києві невідомий помстився автохаму, який заблокував пішохідну доріжку біля Києво-Печерської Лаври. Він пострибав на капоті, побив ногами крила машини, розбив ногами лобове скло та відбив праве дзеркало.