Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Румынии, госпитализировали 16 человек (обновлено)

По информации журналистов, один пассажир погиб, еще трое получили серьезные травмы. Власти ввели красный план реагирования.

Утром, 14 июня, микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП на румынском шоссе Дева-Надлак.

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Об этом пишет местное издание digi24.

Сообщается, что микроавтобус с украинцами влетел в припаркованный на аварийной полосе грузовой автомобиль.

На момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 16 украинцев и граждан Молдовы. В результате столкновения автобуса с грузовиком погиб один пассажир, еще 16 были госпитализированы.

"С 17 человек, которые были в микроавтобусе, один человек погиб, а трое получили серьезные травмы. У других людей нет травм, которые могут угрожать их жизни", — цитирует издание G4Media спикера Инспеции по ЧС Арада Джорджа Плешка.

МИД Молдовы подтвердили, что их 21-летний гражданин был в салоне микроавтобуса, который столкнулся с грузовиком на аварийной полосе. Он получил легкие телесные повреждения.

По данным местных СМИ, после ДТП власти ввели красный план реагирования.

Позже в МИД Украины сообщили, что число жертв ДТП в Румынии увеличилось. От полученных травм скончалась еще гражданка Украины.

"Один украинец скончался на месте, другая наша гражданка скончалась в больнице от полученных травм. Двое граждан Украины госпитализированы в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь", — заявил спикер дипломатического ведомства Олег Николенко в комментарии РБК и добавил, что водитель после ДТП был задержан.

Предварительная версия ДТП в Румынии — водитель микроавтобуса не справился с управлением и влетел в фуру.

[ + – ] ДТП с украинцами в Румынии

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве опора ЛЭП рухнула посреди дороги после ДТП. По данным правоохранителей, грузовик влетел в металлическую конструкцию, которая после падения перегородила дорогу на въезде в столицу.

Также Фокус рассказывал, что в России автобус с отказавшими тормозами наехал на прохожих. В результате ДТП погибли шесть человек — все они шли на работу по территории своего комбината