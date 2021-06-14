Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Румунії, госпіталізували 16 осіб (відео)
За інформацією журналістів, один пасажир загинув, ще троє отримали серйозні травми. Влада ввела червоний план реагування.
Вранці, 14 червня, мікроавтобус із громадянами України потрапив у ДТП на румунському шосе Діва-Надлак.
Про це пише місцеве видання digi24.
Повідомляється, що мікроавтобус з українцями влетів у припаркований на аварійній смузі вантажний автомобіль.
На момент ДТП в салоні мікроавтобуса знаходилися 16 українців і громадянин Молдови. Унаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинув один пасажир, ще 16 були госпіталізовані.
"Із 17 осіб, які були в мікроавтобусі, одна людина загинула, а троє отримали серйозні травми. В інших людей немає травм, які можуть загрожувати їх життю", — цитує видання G4Media спікера інспеції з НС Арада Джорджа Плешка.
МЗС Молдови підтвердили, що їхній 21-річний громадянин був у салоні мікроавтобуса, який зіткнувся з вантажівкою на аварійній смузі. Він отримав легкі тілесні ушкодження.
За даними місцевих ЗМІ, після ДТП влада ввела червоний план реагування.
Раніше Фокус повідомляв, що в Києві опора ЛЕП звалилася посеред дороги після ДТП. За даними правоохоронців, вантажівка влетіла в металеву конструкцію, яка після падіння перегородила дорогу на в'їзді в столицю.
Також Фокус розповідав, що в Росії автобус із несправними гальмами наїхав на перехожих. Унаслідок ДТП загинули шестеро людей — всі вони йшли на роботу по території свого комбінату