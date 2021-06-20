21-річна українська рекордсменка Катерина Долган загинула в ДТП

У суботу трагічно урвалося життя рекордсменки України по найдовшому бігу на тренажері — Катерина Долган розбилася на трасі Київ — Прилуки

Кандидат в майстри спорту з легкої атлетики та рекордсменка України Катерина Долган загинула в аварії на трасі Київ — Прилуки.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Вона повідомила, що за два дні до загибелі, Катерина Долган брала участь в легкоатлетичному забігу в Сумах.

Катерині було всього 21 рік, але до цього віку вона встигла встановити рекорд в найдовшому безперервно бігу на тренажері. Це сталося в 2020-му році. У номінації "Найтриваліший безперервний біг на біговому тренажері" Долган без перерв на відпочинок пробігла дистанцію в 51 км за 5 годин.

Катерина Долган вчилася в Київському університеті Драгоманова на кафедрі фізичного виховання. Легкою атлетикою дівчина займалася з 16 років.

[ + – ] Катерина Долган

22 травня поточного року Катерина Долган брала участь в чемпіонаті України з гірського бігу (вгору-вниз) і посіла друге місце, показавши результат в 54 хвилини 42 секунди. Крім того, вона встановила рекорд України з бігу на 10 000 метрів з результатом 39: 40.14. Це сталося в Черкасах, на чемпіонаті України з бігу на 10 000 метрів серед дорослих, молоді та юніорів в квітні 2021 року.

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