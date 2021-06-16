Смертельна ДТП в Києві: п'яний пішохід штовхнув велосипедиста під вантажівку (відео)

27-річний лікар миттєво загинув в результаті ДТП в Києві, ударившись головою об бордюр. Пішохода і водія вантажівки затримали, очевидці дали свідчення.

15 червня Святошинському районі Києва велосипедист впав на проїжджу частину і помер під колесами вантажівки. Подробиці і кадри інциденту на офіційному сайті повідомила пресслужба Національної поліції столиці.

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За попередньою інформацією, пʼяний пішохід йшов тротуаром на вулиці Зодчих і врізався у велосипедиста 1993 року народження, який рухався назустріч. В результаті поштовху водій велосипеда зʼїхав на дорогу і врізався у великогабаритну вантажівку для перевезення автомобілів, молодий чоловік упав і помер на місці від отриманих травм.

[ + – ] Місце смертельного ДТП в Києві Фото: Нацполіція

Слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції з розслідування ДТП зʼясовує обставини і причини трагедії, на місце події зʼїхалися медики "швидкої допомоги" та екіпажі патрульних, який перекрили частину вулиці.

За даними спільноти "ДТП Kiev.ua", 27-річний загиблий виявився лікарем-травматологом з 7-ої київської лікарні. Батько загиблого невдовзі приїхав на місце ДТП і був шокований тим, що сталося.

[ + – ] Вантажівка, що збила велосипедиста в Києві Фото: Національна поліція

Як стверджують очевидці, нетверезий пішохід різко похитнувся в сторону і плечем зіткнувся з рухомим велосипедистом. Після удару об задню стійку вантажівки молодий чоловік упав головою на бордюр і отримав важку черепно-мозкову травму, несумісну з життям.

[ + – ] Батько загиблого на місці ДТП в Києві Фото: dtp.kiev.ua

"Він був без шолома, в ньому шанси були б", — зазначив автор. — "Ми на місці допомогли дати більше свідчень у ситуації, надана допомога слідству, наш читач Діма затримав пʼяного. Чи вдасться його притягти — поки питання. Призначені експертизи".

Повідомляється також, що водій вантажівки виїхав з місця ДТП, але його незабаром зупинили. Чоловік стверджує, що не знав про зіткнення, найімовірніше удар припав на задню частину кузова.

Раніше зʼявилася інформація, що колишня глава СЕС нібито переїхала дівчину в Києві. За словами постраждалої, Ірина Козлова збила її за кермом автомобіля Nissan Juke, протягла близько 15 метрів, а потім намагалася втекти з місця ДТП.

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