Влізли 12 осіб: авто з дітьми перекинулося на трасі під Києвом, загинули двоє (відео)

Смертельна ДТП забрала життя 7-річної дівчинки, ще дві дитини опинилися в лікарні. Крім того, одного дорослого госпіталізували в критичному стані.

Двоє людей загинули в результаті автокатастрофи на трасі біля села Ревне Київської області. Про це 12 липня повідомив офіційний сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Близько 21:20 легковий автомобіль потрапив у ДТП в Бориспільському районі та перекинувся на дах. Зазначається, що машина була повністю набита: в салоні перебувало 12 осіб, зокрема 4 дитини. Один із загиблих — дитина, ще три людини доставили в лікарню, двоє з них — діти. Рятувальники допомогли тим, хто вижив, вибратися з автомобіля, для цього довелося застосувати спеціальне обладнання.

[ + – ] Volkswagen Golf перекинувся після ДТП під Києвом [ + – ] Volkswagen Golf перекинувся після ДТП під Києвом [ + – ] Volkswagen Golf перекинувся після ДТП під Києвом

За інформацією телеграм-каналу dtp.kiev.ua, водій автомобіля Volkswagen Golf на європейських номерах перевищив швидкість, повертаючись з відпочинку, в результаті чого автомобіль перекинувся. Загиблою виявилася 7-річна дівчинка, яку було госпіталізовано, дорослий зараз знаходиться в критичному стані.

Раніше в Яремче автомобіль Volkswagen злетів з дороги в обрив. В результаті ДТП загинули чотири людини, які знаходилися в салоні: водій і троє пасажирів. За версією поліції, водій їхав у напрямку Микуличина і не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Перевернутий автомобіль помітила місцева жителька, яка і повідомила про ДТП в поліцію.

Народний депутат Олександр Юрченко вперше прокоментував ДТП у Львові. Він заявив, що ніколи в житті не вживав наркотики, а лікарі сфальсифікують результати аналізів. Як додав нардеп, він здав аналізи в декількох клініках у Києві, але у жодній не виявили заборонені речовини.

На трасі під Києвом перекинулася маршрутка з людьми. В результаті ДТП постраждали 8 пасажирів, у двох діагностували переломи кісток. За словами очевидців, водій звернув для обгону та зіткнувся з автомобілем Hyundai на зустрічній смузі.