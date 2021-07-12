RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна

Влізли 12 осіб: авто з дітьми перекинулося на трасі під Києвом, загинули двоє (відео)

153
ДТП, Київська область
Фото: dtp.kiev.ua | ДТП біля села Ревне в Київській області

Смертельна ДТП забрала життя 7-річної дівчинки, ще дві дитини опинилися в лікарні. Крім того, одного дорослого госпіталізували в критичному стані.

Двоє людей загинули в результаті автокатастрофи на трасі біля села Ревне Київської області. Про це 12 липня повідомив офіційний сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Близько 21:20 легковий автомобіль потрапив у ДТП в Бориспільському районі та перекинувся на дах. Зазначається, що машина була повністю набита: в салоні перебувало 12 осіб, зокрема 4 дитини. Один із загиблих — дитина, ще три людини доставили в лікарню, двоє з них — діти. Рятувальники допомогли тим, хто вижив, вибратися з автомобіля, для цього довелося застосувати спеціальне обладнання.

Volkswagen Golf перекинувся після ДТП під Києвом
Volkswagen Golf перекинувся після ДТП під Києвом
Volkswagen Golf перекинувся після ДТП під Києвом
Volkswagen Golf перекинувся після ДТП під Києвом
Volkswagen Golf перекинувся після ДТП під Києвом
Volkswagen Golf перекинувся після ДТП під Києвом
Volkswagen Golf перекинувся після ДТП під Києвом
Volkswagen Golf перекинувся після ДТП під Києвом
Volkswagen Golf перекинувся після ДТП під Києвом

За інформацією телеграм-каналу dtp.kiev.ua, водій автомобіля Volkswagen Golf на європейських номерах перевищив швидкість, повертаючись з відпочинку, в результаті чого автомобіль перекинувся. Загиблою виявилася 7-річна дівчинка, яку було госпіталізовано, дорослий зараз знаходиться в критичному стані.

Раніше в Яремче автомобіль Volkswagen злетів з дороги в обрив. В результаті ДТП загинули чотири людини, які знаходилися в салоні: водій і троє пасажирів. За версією поліції, водій їхав у напрямку Микуличина і не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Перевернутий автомобіль помітила місцева жителька, яка і повідомила про ДТП в поліцію.

Народний депутат Олександр Юрченко вперше прокоментував ДТП у Львові. Він заявив, що ніколи в житті не вживав наркотики, а лікарі сфальсифікують результати аналізів. Як додав нардеп, він здав аналізи в декількох клініках у Києві, але у жодній не виявили заборонені речовини.

На трасі під Києвом перекинулася маршрутка з людьми. В результаті ДТП постраждали 8 пасажирів, у двох діагностували переломи кісток. За словами очевидців, водій звернув для обгону та зіткнувся з автомобілем Hyundai на зустрічній смузі.