Влезли 12 человек: авто с детьми перевернулось на трассе под Киевом, погибли двое (видео)

Смертельное ДТП унесло жизнь 7-летней девочки, еще два ребенка оказались в больнице. Кроме того, одного взрослого госпитализировали в критическом состоянии.

Два человека погибли в результате автокатастрофы на трассе у села Ревное Киевской области. Об этом 12 июля сообщил официальный сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Около 21:20 легковой автомобиль попал в ДТП в Бориспольском районе и перевернулся на крышу. Отмечается, что машина была битком набита: в салоне находились 12 человек, в том числе 4 ребенка. Один из погибших — ребенок, еще три человека доставили в больницу, двое из них — дети. Спасатели помогли выжившим выбраться из автомобиля, для этого пришлось применить специальное оборудование.

[ + – ] Volkswagen Golf перевернулся после ДТП под Киевом [ + – ] Volkswagen Golf перевернулся после ДТП под Киевом [ + – ] Volkswagen Golf перевернулся после ДТП под Киевом

По информации Телеграм-канала dtp.kiev.ua, водитель автомобиля Volkswagen Golf на европейских номерах превысил скорость, возвращаясь с отдыха, в результате чего автомобиль перевернулся. Погибшей оказалась 7-летняя девочка, госпитализированный взрослый сейчас находится в критическом состоянии.

Ранее в Яремче автомобиль Volkswagen слетел с дороги в обрыв. В результате ДТП погибли четыре человека, которые находились в салоне: водитель и трое пассажиров. По версии полиции, водитель ехал в направлении Микуличина и не справился с управлением на закругленном участке дороги. Перевернутый автомобиль заметила местная жительница, которая и сообщила о ДТП в полицию.

Народный депутат Александр Юрченко впервые прокомментировал ДТП во Львове. Он заявил, что никогда в жизни не употреблял наркотики, а врачи сфальсифицируют результаты анализов. Как добавил нардеп, он сдал анализы в нескольких клиниках в Киеве, но ни в одной не обнаружили запрещенные вещества.

На трассе под Киевом перевернулась маршрутка с людьми. В результате ДТП пострадали 8 пассажиров, у двух диагностировали переломы костей. По словам очевидцев, водитель свернул для обгона и столкнулся с автомобилем Hyundai на встречной полосе.