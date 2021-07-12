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Влезли 12 человек: авто с детьми перевернулось на трассе под Киевом, погибли двое (видео)

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ДТП, Киевская область
Фото: dtp.kiev.ua | ДТП возле села Ревное в Киевской области

Смертельное ДТП унесло жизнь 7-летней девочки, еще два ребенка оказались в больнице. Кроме того, одного взрослого госпитализировали в критическом состоянии. 

Два человека погибли в результате автокатастрофы на трассе у села Ревное Киевской области. Об этом 12 июля сообщил официальный сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

Около 21:20 легковой автомобиль попал в ДТП в Бориспольском районе и перевернулся на крышу. Отмечается, что машина была битком набита: в салоне находились 12 человек, в том числе 4 ребенка. Один из погибших — ребенок, еще три человека доставили в больницу, двое из них — дети. Спасатели помогли выжившим выбраться из автомобиля, для этого пришлось применить специальное оборудование. 

ДТП, Киев
Volkswagen Golf перевернулся после ДТП под Киевом
ДТП, Киев
Volkswagen Golf перевернулся после ДТП под Киевом
ДТП, Киев
Volkswagen Golf перевернулся после ДТП под Киевом
ДТП, Киев
ДТП, Киев
ДТП, Киев

По информации Телеграм-канала dtp.kiev.ua, водитель автомобиля Volkswagen Golf на европейских номерах превысил скорость, возвращаясь с отдыха, в результате чего автомобиль перевернулся. Погибшей оказалась 7-летняя девочка, госпитализированный взрослый сейчас находится в критическом состоянии.

Ранее в Яремче автомобиль Volkswagen слетел с дороги в обрыв. В результате ДТП погибли четыре человека, которые находились в салоне: водитель и трое пассажиров. По версии полиции, водитель ехал в направлении Микуличина и не справился с управлением на закругленном участке дороги. Перевернутый автомобиль заметила местная жительница, которая и сообщила о ДТП в полицию. 

Народный депутат Александр Юрченко впервые прокомментировал ДТП во Львове. Он заявил, что никогда в жизни не употреблял наркотики, а врачи сфальсифицируют результаты анализов. Как добавил нардеп, он сдал анализы в нескольких клиниках в Киеве, но ни в одной не обнаружили запрещенные вещества. 

На трассе под Киевом перевернулась маршрутка с людьми. В результате ДТП пострадали 8 пассажиров, у двух диагностировали переломы костей. По словам очевидцев, водитель свернул для обгона и столкнулся с автомобилем Hyundai на встречной полосе. 