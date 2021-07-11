На трассе под Киевом перевернулась маршрутка с людьми, есть пострадавшие (фото, видео)

Из-за столкновения со встречной машиной пострадали 8 из 12 пассажиров, у одного из них перелом ноги

На Гостемельской трассе под Киевом произошло ДТП. Маршрутка с людьми перевернулась во время попытки обгона. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

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Сообщается, что водитель автомобиля Mersedes выехала на встречу для обгона. На встречу Mersedes ехал Hyuinday. В результате столкновения маршрутка, в которой находилось 12 человек, перевернулась на правый борт.

На место быстро приехали все экстренные службы, в том числе 4 машины скорой помощи. Обошлось без погибших, 8 пассажиров госпитализированы с травмами. Предварительно известно, что у двух людей есть переломы костей.

На момент написания новости в Нацполиции не комментировали аварию.

Также в телеграм-канале опубликовали момент столкновения, снятый на видеорегистратор.

Как сообщили в эфире "Украина24", маршрутка двигала из Песковки в Киев. У одного из пострадавших перелом ноги. А всех госпитализированных отправили в Бучу.

Напомним, нардеп Александр Юрченко устроил ДТП во Львове. Как оказалось позднее, в его крови обнаружили наркотические вещества.