На трасі під Києвом перекинулася маршрутка з людьми, є постраждалі (фото, відео)

Через зіткнення із зустрічною машиною постраждали 8 з 12 пасажирів, в одного з них перелом ноги.

На Гостомельській трасі під Києвом сталося ДТП. Маршрутка з людьми перекинулася під час спроби обгону. Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

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Повідомляється, що водій автомобіля Mersedes виїхала на зустріч для обгону. На зустріч Mersedes їхав Hyuinday. В результаті зіткнення, маршрутка, в якій знаходилося 12 осіб, перекинулася на правий борт.

На місце швидко приїхали всі екстрені служби, в тому числі 4 машини швидкої допомоги. Обійшлося без загиблих, 8 пасажирів госпіталізовані з травмами. Попередньо відомо, що у двох людей є переломи кісток.

На момент написання новини в Нацполіціі не коментували аварію.

Також в телеграм-каналі опублікували момент зіткнення, знятий на відеореєстратор.

Як повідомили в ефірі "Украіна24", маршрутка рухала з Пісківки до Києва. У одного з постраждалих перелом ноги. А всіх госпіталізованих відправили в Бучу.

Нагадаємо, нардеп Олександр Юрченко влаштував ДТП у Львові. Як виявилося пізніше, в його крові виявили наркотичні речовини.