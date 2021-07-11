На трасі під Києвом перекинулася маршрутка з людьми, є постраждалі (фото, відео)
Через зіткнення із зустрічною машиною постраждали 8 з 12 пасажирів, в одного з них перелом ноги.
На Гостомельській трасі під Києвом сталося ДТП. Маршрутка з людьми перекинулася під час спроби обгону. Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.
Повідомляється, що водій автомобіля Mersedes виїхала на зустріч для обгону. На зустріч Mersedes їхав Hyuinday. В результаті зіткнення, маршрутка, в якій знаходилося 12 осіб, перекинулася на правий борт.
На місце швидко приїхали всі екстрені служби, в тому числі 4 машини швидкої допомоги. Обійшлося без загиблих, 8 пасажирів госпіталізовані з травмами. Попередньо відомо, що у двох людей є переломи кісток.
На момент написання новини в Нацполіціі не коментували аварію.
Також в телеграм-каналі опублікували момент зіткнення, знятий на відеореєстратор.
Як повідомили в ефірі "Украіна24", маршрутка рухала з Пісківки до Києва. У одного з постраждалих перелом ноги. А всіх госпіталізованих відправили в Бучу.
Нагадаємо, нардеп Олександр Юрченко влаштував ДТП у Львові. Як виявилося пізніше, в його крові виявили наркотичні речовини.