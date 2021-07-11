"Не употреблял наркотики никогда в жизни", – нардеп Юрченко впервые прокомментировал ДТП во Львове (видео)

Нардеп утверждает, что выбил телефон из рук водителя Volkswagen, подумав, что это провокация. Сам столкновение машин, по его словам, было незначительным.

Народный депутат Украины Александр Юрченко на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал ДТП во Львове, участником которого он стал.

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По словам парламентария, он сдал анализы в нескольких лабораториях Киева, и ни в одной из них в его крови не были найдены запрещенные вещества.

"Я знаю, что ничего не употреблял. Даже не думал, что врачи сфальсифицируют анализы народного депутата в присутствии правоохранительных органов. Я не употреблял наркотики никогда в жизни. Я сдал анализы в государственных и частных клиниках в Киеве, чтобы понять, что случилось", – сообщил Юрченко.

По мнению нардепа, фальсификация его анализа случилась в одной из частных клиник Львова.

Юрченко утверждает, что не сразу понял, что зацепил своим автомобилем Volkswagen Jetta, так как удар, по его словам, был незначительный.

Касаемо телефона, который он выбил из рук водителя Volkswagen Всеволода Боровца, нардеп говорит, что сделал это в связи с тем, что подумал, что это провокация.

[ + – ] Интервью Александра Юрченко

Ранее сообщалось, что нардеп Александр Юрченко, которого изгнали из "Слуги народа", устроил ДТП во Львове в состоянии наркотического опьянения.

Позже тот факт, что Юрченко во время ДТП был под наркотиками, подтвердила экспертиза.