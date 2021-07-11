"Не употреблял наркотики никогда в жизни", – нардеп Юрченко впервые прокомментировал ДТП во Львове (видео)
Нардеп утверждает, что выбил телефон из рук водителя Volkswagen, подумав, что это провокация. Сам столкновение машин, по его словам, было незначительным.
Народний депутат України Олександр Юрченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook прокоментував ДТП у Львові, учасником якої він став.
За словами парламентарія, він здав аналізи в декількох лабораторіях Києва, і ні в одній з них в його крові не були знайдені заборонені речовини.
"Я знаю, що нічого не вживав. Навіть не думав, що лікарі сфальсифікують аналізи народного депутата в присутності правоохоронних органів. Я не вживав наркотики ніколи в житті. Я здав аналізи в державних і приватних клініках в Києві, щоб зрозуміти, що сталося", — повідомив Юрченко.
На думку нардепа, фальсифікація його аналізу трапилася в одній з приватних клінік Львова.
Юрченко стверджує, що не відразу зрозумів, що зачепив своїм автомобілем Volkswagen Jetta, так як удар, за його словами, був незначний.
Що стосується телефону, який він вибив з рук водія Volkswagen Всеволода Боровця, нардеп каже, що зробив це в зв'язку з тим, що подумав, що це провокація.
Раніше повідомлялося, що нардеп Олександр Юрченко, якого вигнали з "Слуги народу", влаштував ДТП у Львові в стані наркотичного сп'яніння.
Пізніше той факт, що Юрченко під час ДТП був під наркотиками, підтвердила експертиза.