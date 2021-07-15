Ведущая телеканала "1+1" Витвицкая попала в ДТП (видео, фото)

В создании аварийной ситуации водители столкнувшихся автомобилей обвиняют скутериста.

Ведущая программы "Вражаючі історії ТСН" на канале "1+1" Соломия Витвицкая попала в ДТП, сообщил ТСН.

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Происшествие случилось ночью на улице Набережно-Рыбальская в Киеве. Микроавтобус Chevrolet, в котором находилась телеведущая, влетел под резко затормозивший перед ним самосвал.

За рулем микроавтобуса была подруга Витвицкой, она сломала ногу. В момент столкновения телеведущая находилась на заднем сиденье, она ударилась головой о сиденье. Обеих женщин госпитализировали.

Состояние Витвицкой не вызывает беспокойства у врачей, ее обследовали и сделали МРТ.

Водители грузовика и микроавтобуса в ДТП обвиняют скутериста, создавшего аварийную ситуацию. Однако тот, по данным Telegram-канала dtp.kiev.ua, свою вину отрицает.

Напомним, Легковой автомобиль попал в ДТП в Бориспольском районе и перевернулся на крышу. Машина была битком набита: в салоне находились 12 человек, в том числе 4 ребенка. Один из погибших — ребенок, еще три человека доставлены в больницу, двое из них — дети.

В Яремче автомобиль Volkswagen слетел с дороги в обрыв. В результате ДТП погибли четыре человека: водитель и трое пассажиров. По версии полиции, водитель ехал в направлении Микуличина и не справился с управлением на закругленном участке дороги.