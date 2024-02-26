Соломія Вітвіцька вперше показала нового обранця - що про нього відомо

Соломія Вітвіцька показала обличчя свого чоловіка, який, як виявилося, служить в ЗСУ. Скільки вже пара разом телеведуча поки не зізнається, однак вже не приховує, що закохана в нового обранця. Соломія публічно пообіцяла дочекатися коханого з війни.

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43-річна телеведуча Соломія Вітвіцька вперше публічно показала свого коханого і розсекретила його ім’я. Зробила вона це символічно у день його народження, опублікувавши в інстаграмі спільне фото під яким написала ніжне привітання.

Ним виявився колишній суддя, який з початку повномасштабної війни в Україні добровільно пішов на захист Батьківщини. Його ім’я Олексій Ситайло.

У підписі під фото телеведуча написала, що саме Олексій змусив її знову повірити у кохання. Вона уточнила, що зараз пара має стосунки на відстані і замість цукерок та квітів поки у них дзвінки по відеозв’язку, але вона обіцяє його дочекатися.

Звісно, таку подію не оминули шанувальники Соломії, які одразу ж почали коментувати перше спільне фото телеведучої та її коханого, яке вона показала публічно:

"Ви просто світитесь обоє від кохання, Солечко! Нехай воно перемагає все. Вітаю воїна з днем народження — і дякую!", — написала колега Соломії Алла Мазур.

"Мої Вітання. А завдяки вам я побачила історію кохання наче з казки. Це коли чоловік вміє кохати і робити достойні вчинки, а жінка проявляти мудрість. Тепер, чекаємо здійснення моїх снів (та це вже між нами)", "Моя красива пара! Люблю вас! Сяйте разом!"

"Неймовірна пара, щиро радію і міцно обіймаю! З іменинником! Нехай Господь оберігає", — написала Христина Решетнік.

"Ти достойна бути щасливою, бажаю миру в сердці та любові!", — прокоментував світлину колишній чоловік Вітвіцької Влад Кочатков.

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Хто він Олексій Ситайло?

У березні 2023 року він був стрільцем 207 батальйону тероборони ЗСУ.

За інформацією вказаною на особистій сторінці Олексія у Фейсбук він родом із Житомирської області, село Ємільчине.

У 2003 році Олексій закінчив навчання у Житомирському торговельно — економічному фаховому коледжі. Після вступив на навчання у Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та закінчив його у 2009 році. У 2003 влаштувався працювати у Ємільчинський районний суд. Через три роки звільнився з суду і перейшов працювати в компанію ТУ ДСА України в Житомирській області. Знову через три роки змінив місце роботи і влаштувався працювати у Державній судовій адміністрації України (2009 рік). Ще через три роки почав працювати у компанії "Вищий Спеціалізований Суд України З Розгляду Цивільних І Кримінальних Справ" (2012-2018).

У 2015 році Олексій знову вступив на навчання у Національну академію державного управління при Президентові України (випуск 2018). Вже у 2016 році почав навчатися в Академії адвокатури України (2018 рік). Останнє місце роботи — суддя Середино-Будського р/с Сумської області. Нині військовослужбовець ЗСУ

Судячи з усього, Олексій розлучений, оскільки має сина, якого звати Фадєй.

Нагадаємо, у 2021 році телеведуча Соломія Вітвіцька розлучилася з чоловіком після восьми років шлюбу. У листопаді 2023 Соломія Вітвіцька вперше після розлучення розповіла, чи має стосунки.