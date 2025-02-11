Соломия Витвицкая показалась с возлюбленным-военным на отдыхе в горах (фото)

В первый день отпуска знаменитость и ее избранник активно провели время. Они катались на лыжах и на подъемнике.

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Украинская телеведущая Соломия Витвицкая показала отдых со своим возлюбленным-военнослужащим Алексеем Ситайло в горах. Кадрами из отпуска в Карпатах звезда экрана поделилась в Instagram.

Витвицкая и ее избранник активно провели первый день отпуска в Буковеле. Они катались на лыжах и на подъемнике. Влюбленные показались в соответствующих костюмах, когда покоряли заснеженные горы.

"Отпуск. День первый", — написала Соломия Витвицкая.

В частности, телеведущая показала букет розовых тюльпанов в гостиничном номере.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло

Об отношениях с Алексеем Ситайло Соломия Витвицкая рассказала в феврале 2024 года. А слухи об их романе начали распространяться раньше.

Известно, что мужчина уже был женат. Он воспитывает сына.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло Фото: Instagram/Solomiya Vitvitska Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло Фото: Instagram/Solomiya Vitvitska

Звезда экрана также была замужем. После восьми лет брака в 2021 году Витвицкая развелась. Детей у телеведущей нет.

Возлюбленный Соломии Витвицкой родом из Житомирской области. Он имеет юридическое образование и работал судьей Середино-Будского районного суда Сумской области. После начала полномасштабной войны в Украине Алексей мобилизовался в ряды ВСУ.

Напомним, Соломия Витвицкая показала селфи с возлюбленным-военным.

Также Фокус писал об особой вышиванке, которую примерила Соломия Витвицкая.