Соломия Витвицкая призналась, планирует ли громкую свадьбу с возлюбленным-военным (фото)

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло обручились на День влюбленных. Поэтому сейчас поклонники интересуются, когда будет сама церемония бракосочетания.

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Украинская телеведущая Соломия Витвицкая призналась, планирует ли громкую свадьбу с возлюбленным-военным Алексеем Ситайлом. Об этом звезда экрана рассказала в своем Instagram.

Ситайло позвал возлюбленную замуж в феврале, но пока пара еще не заключила официальный брак.

Накануне Соломия Витвицкая ответила на вопросы фолловеров, которые поинтересовались, когда помолвленные сыграют свадьбу. По словам телеведущей, пока что они не спешат жениться. Влюбленные считают, что во время войны неуместно устраивать громкие празднования.

"Уже как месяц это самый популярный вопрос, который постоянно слышим от всех вокруг. Думаем, что как-то сейчас не до громких гуляний", — призналась Витвицкая.

Впоследствии телеведущую спросили, когда будет их роспись.

"О! Новый поворот вопроса. То есть, без громких гуляний можно?" — написала знаменитость.

Соломия Витвицкая с женихом Фото: скріншот Соломия Витвицкая с женихом Фото: скріншот

Звезда экрана также высказалась и об общении с бывшим мужем, телеоператором Владиславом Кочатковым. Они остались в хороших отношениях после развода.

"Конечно же общаемся. Мы же взрослые самодостаточные люди и имеем кучу классных воспоминаний. Жизнь такая непредсказуемая и в это время особенно не простая. Поэтому стоит увеличивать круг друзей, а не врагов", — написала Витвицкая.

Соломия Витвицкая с бывшим мужем Фото: скріншот

В 2020 году пара объявила о разводе. В течение лет телеведущая скрывала свою личную жизнь от внимания публики. А уже в феврале 2024 года Витвицкая объявила, что находится в отношениях с Ситайлом.

Мужчина уже был женат. Он воспитывает сына. После начала полномасштабной войны в Украине Алексей мобилизовался в ряды ВСУ.

Напомним, Соломия Витвицкая зимой отдыхала с возлюбленным в горах.

Также Фокус писал о помолвке Соломии Витвицкой и Алексея Ситайло.