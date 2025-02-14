Бойфренд известной ведущей Соломии Витвицкой сделал ей предложение в День влюбленных (видео)

Витвицкая развелась в 2021 году. Через некоторое время она сообщила о романе с военным Алексеем Ситайлом.

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Украинская ведущая Соломия Витвицкая сообщила о помолвке со своим возлюбленным. Военнослужащий Алексей Ситайло сделал Витвицкой предложение в День всех влюбленных. Видео ведущая опубликовала в Instagram.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло

Соломия Витвицкая ответила согласием на предложение руки и сердца от своего бойфренда. Ведущая не стала уточнять подробности, но обнародовала видео, в котором целуется с любимым под песню своей подруги, украинской певицы Tarabarova "Я говорю так".

В комментариях к ролику друзья и подписчики Витвицкой поздравили ее с помолвкой.

Украинская ведущая Соломия Витвицкая только недавно рассказала о новых отношениях. И впервые показала своего нового возлюбленного — председателя Середино-Будского районного суда Сумской области Алексея Ситайло. Ситайло в марте 2022 года добровольцем отправился в военкомат и сейчас защищает Украину на фронте.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло Фото: скріншот

Витвицкая не уточнила, когда у нее начались отношения с Ситайлом.

9 февраля 2021 года Витвицкая сообщила, что развелась с мужем, украинским режиссером Владом Кочатковым после восьми лет семейной жизни — развод супруги получили в декабре 2020 года. Детей у пары нет.

У нового избранника ведущей есть двое детей. На момент полномасштабного вторжения жена Ситайло вместе с сыном и дочерью уехала за границу. В декабре 2023 года в интервью Ситайло говорил, что они переехали в Словакию.

Соломия Витвицкая с 2008 года работает на канале "1+1". С 2011-го по 2013 год была ведущей ежедневного телетаблоида "ТСН. Особливе", вела выпуски новостей ТСН, а сейчас является ведущей нового проекта "Впечатляющие истории ТСН".

Напомним, первые фото с Алексеем Ситайло Соломия Витвицкая показала только весной 2024 года. Она не рассказала, как познакомилась с военным. Только отметила, что у них отношения на расстоянии, потому что любимый служит в армии.