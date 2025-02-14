Бойфренд відомої ведучої Соломії Вітвіцької освідчився їй у День закоханих (відео)

Вітвіцька розлучилась в 2021 році. Через деякий час вона повідомила про роман із військовим Олексієм Ситайлом.

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Українська ведуча Соломія Вітвіцька повідомила про заручини із своїм коханим. Військовослужбовець Олексій Ситайло освідчився Вітвіцькій у День всіх закоханих. Відео ведуча опублікувала в Instagram.

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло

Соломія Вітвіцька відповіла згодою на пропозицію руки й серця від свого бойфренда. Ведуча не стала уточнювати подробиці, але оприлюднила відео, у якому цілується з коханим під пісню своєї подруги, української співачки Tarabarova "Я кажу так".

У коментарях до ролика друзі й підписники Вітвіцької привітали її із заручинами.

Українська ведуча Соломія Вітвіцька тільки недавно розповіла про нові відносини. Та вперше показала свого нового коханого – голову Середино-Будського районного суду Сумської області Олексія Ситайла. Ситайло у березні 2022 року добровольцем вирушив у військкомат і зараз захищає Україну на фронті.

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло Фото: Скріншот

Вітвіцька не уточнила, коли в неї почалися стосунки із Ситайлом.

9 лютого 2021 року Вітвіцька повідомила, що розлучилася із чоловіком, українським режисером Владом Кочатковим після восьми років сімейного життя – розлучення подружжя дістало у грудні 2020 року. Дітей у пари немає.

У нового обранця ведучої є двоє дітей. На момент повномасштабного вторгнення дружина Ситайла разом із сином і донькою виїхала за кордон. У грудні 2023 року в інтерв'ю Ситайло говорив, що вони переїхали до Словаччини.

Соломія Вітвіцька із 2008 року працює на каналі "1+1". Із 2011-го до 2013 року була ведучою щоденного телетаблоїда "ТСН. Особливе", вела випуски новин ТСН, а зараз є ведучою нового проєкту "Вражаючі історії ТСН".

Нагадаємо, перші фото із Олексієм Ситайлом Соломія Вітвіцька показала лише навесні 2024 року. Вона не розповіла, як познайомилась із військовим. Тільки зазначила, що в них відносини на відстані, бо коханий служить у війську.