Орландо Блума та Кеті Перрі помітили на рідкісній прогулянці з донькою (фото)

Дейзі народилася у 2020 році. Дівчинку тримають подалі від уваги публіки, попри знамените коріння.

Related video

47-річного британського актора Орландо Блума та 40-річну американську співачку Кеті Перрі помітили на рідкісній прогулянці з їхньою маленькою донькою. Про це пише Daily Mail.

Зіркова родина насолоджувалася сімейною прогулянкою зі своєю дочкою Дейзі Фрайдей та домашнім улюбленцем у ​​Санта-Барбарі.

Чотирирічна дівчинка була в рожевому топі з баскою та рожево-блакитних штанах з квітками.

Тим часом Кеті Перрі вийшла на прогулянку у світло-блакитній куртці Adidas і джогерах зі сріблястими біркенштоками.

Темне волосся співачки було зібрано в низький пучок під білою кепкою. До образу Кеті додала чорні сонцезахисні окуляри.

Кеті Перрі та Орландо Блум з донькою

А Орландо Блум був одягнений у коричневий світшот з парою чорних штанів і чорними босоніжками. Зірка фільму "Володар перснів" також носив чорний капелюх.

Артистка та актор уперше зустрілися на вечірці Netflix Golden Globes/Weinstein Company, що викликало чутки про їхній роман.

Кеті Перрі та Орландо Блум Фото: Getty Images

Невдовзі після цього пару кілька разів бачили, коли вони проводили час разом, а фотографії дуету на Гаваях у лютому 2016 року, на яких вони цілувалися, підтвердили романтичні стосунки.

У 2020 році народилася донька Дейзі. Орландо також є батьком сина Флінна від моделі Міранди Керр.

Нагадаємо, Орландо Блум показав рідкісні кадри із сином-підлітком.

Також Фокус писав про "останнє" попередження Кеті Перрі Орландо Блуму.