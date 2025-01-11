Орландо Блума та Кеті Перрі помітили на рідкісній прогулянці з донькою (фото)
Дейзі народилася у 2020 році. Дівчинку тримають подалі від уваги публіки, попри знамените коріння.
47-річного британського актора Орландо Блума та 40-річну американську співачку Кеті Перрі помітили на рідкісній прогулянці з їхньою маленькою донькою. Про це пише Daily Mail.
Зіркова родина насолоджувалася сімейною прогулянкою зі своєю дочкою Дейзі Фрайдей та домашнім улюбленцем у Санта-Барбарі.
Чотирирічна дівчинка була в рожевому топі з баскою та рожево-блакитних штанах з квітками.
Тим часом Кеті Перрі вийшла на прогулянку у світло-блакитній куртці Adidas і джогерах зі сріблястими біркенштоками.
Темне волосся співачки було зібрано в низький пучок під білою кепкою. До образу Кеті додала чорні сонцезахисні окуляри.
А Орландо Блум був одягнений у коричневий світшот з парою чорних штанів і чорними босоніжками. Зірка фільму "Володар перснів" також носив чорний капелюх.
Артистка та актор уперше зустрілися на вечірці Netflix Golden Globes/Weinstein Company, що викликало чутки про їхній роман.
Невдовзі після цього пару кілька разів бачили, коли вони проводили час разом, а фотографії дуету на Гаваях у лютому 2016 року, на яких вони цілувалися, підтвердили романтичні стосунки.
У 2020 році народилася донька Дейзі. Орландо також є батьком сина Флінна від моделі Міранди Керр.
Нагадаємо, Орландо Блум показав рідкісні кадри із сином-підлітком.
Також Фокус писав про "останнє" попередження Кеті Перрі Орландо Блуму.