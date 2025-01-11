Орландо Блума и Кэти Перри заметили на редкой прогулке с дочкой (фото)

Дейзи родилась в 2020 году. Девочку держат подальше от внимания публики, несмотря на знаменитые корни.

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47-летнего британского актера Орландо Блума и 40-летнюю американскую певицу Кэти Перри заметили на редкой прогулке с их маленькой дочкой. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная семья наслаждалась семейной прогулкой со своей дочерью Дейзи Фрайдей и домашним любимцем в Санта-Барбаре.

Четырехлетняя девочка была в розовом топе с баской и розово-голубых штанах с цветками.

Тем временем Кэти Перри вышла на прогулку в светло-голубой куртке Adidas и джоггерах с серебристыми биркенштоками.

Темные волосы певицы были собраны в низкий пучок под белой кепкой. К образу Кэти добавила черные солнцезащитные очки.

Кэти Перри и Орландо Блум с дочерью

А Орландо Блум был одет в коричневый свитшот с парой черных брюк и черными босоножками. Звезда фильма "Властелин колец" также носил черную шляпу.

Артистка и актер впервые встретились на вечеринке Netflix Golden Globes/Weinstein Company, что вызвало слухи об их романе.

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: Getty Images

Вскоре после этого пару несколько раз видели, когда они проводили время вместе, а фотографии дуэта на Гавайях в феврале 2016 года, на которых они целовались, подтвердили романтические отношения.

В 2020 году родилась дочь Дейзи. Орландо также является отцом сына Флинна от модели Миранды Керр.

Напомним, Орландо Блум показал редкие кадры с сыном-подростком.

Также Фокус писал о "последнем" предупреждении Кэти Перри Орландо Блуму.