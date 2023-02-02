"Захоплені одне одним": нові подробиці стосунків Селени Гомес та Ендрю Таггарта

Про нову романтичну сторінку життя артистки стало відомо на початку 2023.

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Стали відомі свіжі подробиці нових романтичних стосунків 30-річної американської співачки Селени Гомес. Про це пише US Magazine.

На початку 2023 стало відомо, що зірка сцени почала зустрічатися з діджеєм з групи The Chainsmokers Ендрю Таггартом. Інсайдери розповідають, що між закоханими особливий та дивовижний зв'язок.

"Вони такі щасливі, що вирішили спробувати. Вони захоплені одне одним. Таггарт — хороший хлопець, це подобається Селені", — розповідає джерело, близьке до зіркової пари.

Зокрема інсайдер додав, що знаменитості не приховують своїх почуттів від громадськості, проте і не поспішають їх надто афішувати.

[ + – ] Селена Гомес та Ендрю Таггарт

До цього про романтичні стосунки Селени Гомес було вкрай мало публічної інформації. Зірка сцени тривалий час зустрічалася з канадським співаком Джастіном Бібером, проте у 2018 році їхня спільна любовна історія остаточно підійшла до кінця.

Нагадаємо, Селені Гомес нагадали про ймовірний роман з чоловіком її найкращої подруги Ніколи Пелтц — британським фотографом та кухарем Брукліном Бекхемом.

Також Фокус писав про перше побачення Селени Гомес та Ендрю Таггарта, на якому їх "зловили" папараці.