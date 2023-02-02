"Увлечены друг другом": новые подробности отношений Селены Гомес и Эндрю Таггарта
О новой романтической странице жизни артистки стало известно в начале 2023 года.
Стали известны свежие подробности новых романтических отношений 30-летней американской певицы Селены Гомес. Об этом пишет US Magazine.
В начале 2023 года стало известно, что звезда сцены начала встречаться с диджеем из группы The Chainsmokers Эндрю Таггартом. Инсайдеры рассказывают, что между влюбленными особенная и удивительная связь.
"Они так счастливы, что решили попробовать. Они увлечены друг другом. Таггарт — хороший парень, это нравится Селене", — рассказывает источник, близкий к звездной паре.
В частности, инсайдер добавил, что знаменитости не скрывают своих чувств от общественности, однако и не спешат их слишком афишировать.
До этого о романтических отношениях Селены Гомес было крайне мало публичной информации. Звезда сцены долгое время встречалась с канадским певцом Джастином Бибером, однако в 2018 году их общая любовная история окончательно подошла к концу.
Напомним, Селене Гомес напомнили о предполагаемом романе с мужем ее лучшей подруги Николы Пельтц — британским фотографом и поваром Бруклином Бекхэмом.
Также Фокус писал о первом свидании Селены Гомес и Эндрю Таггарта, на котором их "поймали" папарацци.