"Увлечены друг другом": новые подробности отношений Селены Гомес и Эндрю Таггарта

О новой романтической странице жизни артистки стало известно в начале 2023 года.

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Стали известны свежие подробности новых романтических отношений 30-летней американской певицы Селены Гомес. Об этом пишет US Magazine.

В начале 2023 года стало известно, что звезда сцены начала встречаться с диджеем из группы The Chainsmokers Эндрю Таггартом. Инсайдеры рассказывают, что между влюбленными особенная и удивительная связь.

"Они так счастливы, что решили попробовать. Они увлечены друг другом. Таггарт — хороший парень, это нравится Селене", — рассказывает источник, близкий к звездной паре.

В частности, инсайдер добавил, что знаменитости не скрывают своих чувств от общественности, однако и не спешат их слишком афишировать.

[ + – ] Селена Гомес и Эндрю Таггарт

До этого о романтических отношениях Селены Гомес было крайне мало публичной информации. Звезда сцены долгое время встречалась с канадским певцом Джастином Бибером, однако в 2018 году их общая любовная история окончательно подошла к концу.

Напомним, Селене Гомес напомнили о предполагаемом романе с мужем ее лучшей подруги Николы Пельтц — британским фотографом и поваром Бруклином Бекхэмом.

Также Фокус писал о первом свидании Селены Гомес и Эндрю Таггарта, на котором их "поймали" папарацци.