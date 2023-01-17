Селене Гомес напомнили, как когда-то ей приписывали роман с Бруклином Бекхэмом

Семь лет назад 23-летняя Селена Гомес говорила о Бруклине в шоу.

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Селена Гомес, которая сейчас дружит с Бруклином Бекхэмом и его женой Николой Пельтц, восемь лет назад даже ничего толком о сыне Дэвида Бекхэма и не знала. В Сети появилось видео, снятое в 2015 году, на котором Селена спрашивает: "Сколько ему лет?", когда ее спрашивают о романе с Бекхэмом. Об этом пишет Daily Mail.

Семь лет назад старший сын Дэвида и Виктории расстался со своей тогдашней девушкой, актрисой Хлоей Грейс Морец. И таблоиды утверждали, что тогда 16-летний Бруклин Бекхэм был влюблен в Селену, что и стало причиной разрыва.

Селен спросили о романе с Бруклином на программе "Смотрите, что происходит в прямом эфире с Энди Коэном". А она отрицает, что встречалась с Бруклином и недоуменно спрашивает: "Сколько ему лет? Разве ему не шестнадцать? Теперь я знаю, что выгляжу на шестнадцать, но мне 23. Я недавно снималась в фильме с Хлоей, и она великолепна", — говорит Селена.

[ + – ] Селена Гомес говорит о Бруклине Бекхэме

Теперь Селена куда лучше знакома с Бруклином Бекхэмом и его женой Николой Пельтц. Они даже вместе ездили на Новый Год в Мексику и поделились множеством снимков из отпуска.

Селена даже написала, что теперь они "банда" и сделала с Николой парные татуировки в виде ангелов. А Новый год они встретили в одинаковых образах.

[ + – ] Селена Гомес, Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм вместе встретили Новый год Фото: nicolaannepeltz/Instagram

Это вызвало слухи о том, что звезда сериала "Убийства в одном здании" встречается не с кем иным, как с 33-летним Брэдом Пельтцем, бывшим хоккеистом, братом Николы.

Выпускник Йельского университета Брэд – успешный предприниматель, основатель и генеральный директор компании Mymo, которая, среди прочего, предоставляет автоматизированное решение для планирования, которое "улучшает взаимодействие между пациентом и врачом".

Так это, или нет, неизвестно. Но на последнем "Золотом Глобусе" Селена Гомес появилась в компании своей младшей сестры, а не поклонника.

Журналисты таблоидов утверждают, что новым избранником Селены стал диджей Эндрю Таггарт. Пару уже несколько раз замечали на закрытых вечеринках, однако фото или видео очевидцам сделать не удалось.