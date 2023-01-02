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Стиль жизни

Селена Гомес и Никола Пельтц встретили Новый год 2023 в одинаковых платьях

никола пельтц, селена гомес, бруклин бекхэм, новый год 2023
Фото: nicolaannepeltz/Instagram | Селена Гомес и Никола Пельтц вместе встретили Новый год 2023

Селена отдыхает с Николой и Бруклином Бекхэмом на яхте в Мексике.

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Судя по всему, у актрисы и певицы Селены Гомес появились новые лучшие друзья: Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм. Они отправились встречать Новый год 2023 на курорт Лос-Кабос в Мексике, и девушки даже надели одинаковые платья для новогодней вечеринки на пляже. Фото в парных образах они опубликовали в своих Instagram.

Бруклин Бекхэм отпраздновал Рождество с семьей Николы, а теперь пропустил и встречу Нового года в семейном кругу. Они отправились отдыхать на яхте к мексиканскому побережью и, судя по всему, отлично провели время.

никола пельтц, селена гомес, бруклин бекхэм, новый год 2023 Fullscreen
Фото: nicolaannepeltz/Instagram
никола пельтц, селена гомес, бруклин бекхэм, новый год 2023 Fullscreen
Фото: nicolaannepeltz/Instagram
никола пельтц, селена гомес, бруклин бекхэм, новый год 2023 Fullscreen
Фото: nicolaannepeltz/Instagram
никола пельтц, селена гомес, бруклин бекхэм, новый год 2023
никола пельтц, селена гомес, бруклин бекхэм, новый год 2023
никола пельтц, селена гомес, бруклин бекхэм, новый год 2023

Селена даже назвала себя и Николу с Бруклином "группой" и лучшими друзьями. В прошлом году они уже отмечали вместе День благодарения, но сейчас их отношения явно перешли на новый уровень.

Кроме Селены, Бруклина и Николы на яхте также отдыхала их общая знакомая: писательница Ракель Стивенс.

Новый год компания встретила на пляже у костра. И для вечеринки Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор Maison Valentino, создал для Николы и Селены одинаковые мини-платья, расшитые серебристыми пайетками.

Селена Гомес и Никола Пельтц вместе встретили Новый год 2023

Образ девушки дополнили одинаковыми прозрачными босоножками на платформе.

"Спасибо @maisonvalentino за платья для меня и моих ангелов! Почувствовала себя феей!", — подписала снимки Селена Гомес.

Фотографии сделал Бруклин Бекхэм. Тот несколько лет назад пытался стать модным фотографом, но после волны критики оставил это занятие и теперь просто фотографирует свою жену и ее подруг для соцсетей.

Селена Гомес и Никола Пельтц вместе встретили Новый год 2023

Напомним, два месяца назад Селена Гомес поссорилась со своей бывшей лучшей подругой – Франсией Райсой, которая в 2017 году отдала ей свою почку.

Гомес страдала от волчанки, ей требовалась пересадка почки и Франсия пожертвовала ей необходимый для выживания орган.

Девушки много лет дружили, однако в своем документальном фильме "Мой разум и я", который вышел в ноябре, Селена Гомес вообще не упомянула Райсу и своей лучшей подругой назвала Тэйлор Свифт. Райса была так обижена, что отписалась от Гомес в соцсетях и коротким комментарием: "как интересно", выразила свое отношение к произошедшему.