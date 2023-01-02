Селена Гомес и Никола Пельтц встретили Новый год 2023 в одинаковых платьях

Селена отдыхает с Николой и Бруклином Бекхэмом на яхте в Мексике.

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Судя по всему, у актрисы и певицы Селены Гомес появились новые лучшие друзья: Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм. Они отправились встречать Новый год 2023 на курорт Лос-Кабос в Мексике, и девушки даже надели одинаковые платья для новогодней вечеринки на пляже. Фото в парных образах они опубликовали в своих Instagram.

Бруклин Бекхэм отпраздновал Рождество с семьей Николы, а теперь пропустил и встречу Нового года в семейном кругу. Они отправились отдыхать на яхте к мексиканскому побережью и, судя по всему, отлично провели время.

Селена даже назвала себя и Николу с Бруклином "группой" и лучшими друзьями. В прошлом году они уже отмечали вместе День благодарения, но сейчас их отношения явно перешли на новый уровень.

Кроме Селены, Бруклина и Николы на яхте также отдыхала их общая знакомая: писательница Ракель Стивенс.

Новый год компания встретила на пляже у костра. И для вечеринки Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор Maison Valentino, создал для Николы и Селены одинаковые мини-платья, расшитые серебристыми пайетками.

[ + – ] Селена Гомес и Никола Пельтц вместе встретили Новый год 2023

Образ девушки дополнили одинаковыми прозрачными босоножками на платформе.

"Спасибо @maisonvalentino за платья для меня и моих ангелов! Почувствовала себя феей!", — подписала снимки Селена Гомес.

Фотографии сделал Бруклин Бекхэм. Тот несколько лет назад пытался стать модным фотографом, но после волны критики оставил это занятие и теперь просто фотографирует свою жену и ее подруг для соцсетей.

[ + – ] Селена Гомес и Никола Пельтц вместе встретили Новый год 2023

Напомним, два месяца назад Селена Гомес поссорилась со своей бывшей лучшей подругой – Франсией Райсой, которая в 2017 году отдала ей свою почку.

Гомес страдала от волчанки, ей требовалась пересадка почки и Франсия пожертвовала ей необходимый для выживания орган.

Девушки много лет дружили, однако в своем документальном фильме "Мой разум и я", который вышел в ноябре, Селена Гомес вообще не упомянула Райсу и своей лучшей подругой назвала Тэйлор Свифт. Райса была так обижена, что отписалась от Гомес в соцсетях и коротким комментарием: "как интересно", выразила свое отношение к произошедшему.