Селену Гомес раскритиковали из-за ссоры с подругой, которая отдала ей почку

В документальном фильме о себе Селена назвала своей лучшей подругой Тейлор Свифт, а не Франсию Райсу, которая спасла ей жизнь

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Актриса и певица Селена Гомес оказалась в центре скандала после выхода своего документального фильма "Мой разум и я". В фильме Селена рассказала о своем ментальном здоровье и назвала певицу Тейлор Свифт своей "единственной подругой в шоу-бизнесе". Это задело другую ее подругу, актрису Франсию Райсу, которая пожертвовала ей почку в 2017 году. Об этом пишет Just Jared.

Селена Гомес не упомянула Франсию, звезду сериала "Втайне от родителей", а сейчас радиоведущую, в своем документальном фильме, а также не сказала о ней и слова в недавнем интервью журналу Rolling Stonе.

[ + – ] Селена Гомес назвала Тейлор Свифт своей лучшей подругой Фото: instagram.com/selenagomez

Но говоря о друзьях, Селена сказала: "Я никогда не вписывалась в классную группу девушек, которые были знаменитостями. Мой единственный друг в индустрии на самом деле — Тейлор Свифт, я помню, что чувствовала себя чужаком".

Франсия прокомментировала слова Селены, написав коротко: "Интересно", в после отписалась от Селены Гомес в соцсетях.

Поклонники Гомес возмутились и потребовали объяснений. Один из комментаторов даже отметил, что "потребовал бы свою почку назад".

Селена ответила на комментарии, написав в TikTok: "Извините, я не упомянула всех, кого знаю".

Напомним, Франсия Райса и Селена Гомес дружили долгие годы. Когда в 2017 году у Гомес отказали почки из-за заболевания волчанкой, Франсия стала донором.

[ + – ] Селена Гомес и Франсия Райса перед пересадкой почки Фото: instagram.com/selenagomez

Тогда Селена Гомес была очень ей благодарна, называла сестрой и писала, что она "сделала ей величайший дар" и принесла огромную жертву, пожертвовав свою почку.

Через несколько месяцев Селена получила награду "Женщина года" на Billboard Women in Music 2017. Франсия присоединилась к ней на церемонии, и со сцены Селена поблагодарила ее снова, сказав, что это она должна получить награду. "Ведь она спасла мне жизнь", — говорила Селена.

Но, как стало известно позже, дружба между девушками расстроилась, потому что, получив новую почку, Селена не берегла себя, злоупотребляла алкоголем и проводила время на вечеринках. Однако в 2021 году они помирились. И поддерживали хорошие отношения до выхода злополучного фильма и интервью.

Напомним, в том же интервью Rolling Stonе Селена Гомес призналась, что скорей всего не сможет иметь детей из-за препаратов, которые она принимает из-за биполярного расстройства.