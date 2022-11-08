Селену Гомес розкритикували через сварку з подругою, яка віддала їй нирку

У документальному фільмі про себе Селена назвала своєю найкращою подругою Тейлор Свіфт, а не Франсію Райсу, яка врятувала їй життя.

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Акторка та співачка Селена Гомес опинилась у центрі скандалу після виходу свого документального фільму "Мій розум і я". У фільмі Селена розповіла про своє ментальне здоров'я та назвала співачку Тейлор Свіфт своєю "єдиною подругою в шоу-бізнесі". Це зачепило іншу її подругу, акторку Франсію Райсу, яка пожертвувала їй нирку в 2017 році. Про це пише Just Jared.

Селена Гомес не згадала Франсію, зірку серіалу "Потайки від батьків", а зараз радіоведучу у своєму документальному фільмі, а також не сказала про неї і слова в нещодавньому інтерв'ю журналу Rolling Stonе.

[ + – ] Селена Гомес назвала Тейлор Свіфт своєю найкращою подругою Фото: instagram.com/selenagomez

Але говорячи про друзів, Селена сказала: "Я ніколи не вписувалася в класну групу дівчат, які були знаменитостями. Мій єдиний друг в індустрії насправді — Тейлор Свіфт, я пам'ятаю, що почувалася чужинцем".

Франсія прокоментувала слова Селени, написавши коротко: "Цікаво", після відписалася від Селени Гомес у соцмережах.

Шанувальники Гомес обурилися і вимагають пояснень. Один із коментаторів навіть зазначив, що "вимагав би свою нирку назад".

Селена відповіла на коментарі, написавши в TikTok: "Вибачте, я не згадала всіх, кого знаю".

Нагадаємо, Франсія Райса та Селена Гомес дружили довгі роки. Коли в 2017 році у Гомес відмовили нирки через захворювання на вовчак, Франсія стала донором.

[ + – ] Селена Гомес і Франсія Райса перед пересадкою нирки Фото: instagram.com/selenagomez

Тоді Селена Гомес була їй дуже вдячна, називала сестрою і писала, що вона "зробила їй найбільший дар" і принесла величезну жертву, пожертвувавши свою нирку.

Через кілька місяців Селена отримала нагороду "Жінка року" на Billboard Women in Music 2017. Франція приєдналася до неї на церемонії, і зі сцени Селена подякувала їй знову, сказавши, що це вона має отримати нагороду. "Адже вона врятувала мені життя", — говорила Селена.

Але, як стало відомо пізніше, дружба між дівчатами припинилась, бо, отримавши нову нирку, Селена не берегла себе, зловживала алкоголем і проводила час на вечірках. Проте в 2021 році вони помирилися. І підтримували хороші стосунки до виходу нещасливого фільму та інтерв'ю.

Нагадаємо, в тому ж інтерв'ю Rolling Stonе Селена Гомес зізналася, що швидше за все не зможе мати дітей через препарати, які вона приймає через біполярний розлад.