Селена Гомес призналась, что не сможет родить

Однажды артистка долго плакала после встречи с беременной подругой.

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30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес призналась, что не сможет самостоятельно родить ребенка. Об этом пишет Rolling Stone.

Звезда сцены и соцсетей вспомнила, как однажды встретилась с беременной подругой, а затем долго плакала в машине, ведь поняла, что после длительного употребления препаратов от биполярного расстройства не сможет самостоятельно выносить ребенка.

Впрочем, Селена призналась, что не собирается сдаваться и очень хочет стать мамой.

"Как бы то ни было, я должна иметь детей", — отметила знаменитость.

[ + – ] Селена Гомес

В частности, артистка вспомнила, как в 2018 пережила психоз. По словам Гомес, она плохо помнит то время, ведь несколько месяцев провела в паранойе, находясь в больнице.

[ + – ] Селена Гомес

Сейчас знаменитость не подтверждает каких-либо своих романтических отношений. Однако долгое время она была девушкой канадского певца Джастина Бибера. В 2018 пара разошлась, а через несколько месяцев после этого артист женился на модели Хейли Болдуин. Детей у звездной пары за четыре года брака тоже пока нет.

Напомним, Селена Гомес впервые прокомментировала совместное фото с нынешней женой своего бывшего бойфренда.

Также Фокус писал об образе Селены Гомес за более 15 миллионов гривен.