Cелена Гомес впервые прокомментировала свое фото с Хейли Бибер

И Хейли Бибер, и Селена Гомес подчеркивают, что между ними нет вражды.

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30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес, по совместительству бывшая девушка канадского певца Джастина Бибера, впервые ответила всем поклонникам и хейтерам по поводу общего фото с нынешней женой Джастина Хейли Бибер, сделанного на гала-вечере Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе в середине октября. Она заявила, что снимки "не имеют большого значения" и что "это даже не важно". Такие слова прозвучали в новом интервью изданию Vulture.

Снимок сделал фотограф Тайрелл Хэмптон и затем опубликовал его в Instagram с подписью: "Поворот сюжета".

Хейли уже ранее указывала в подкасте Call Her Daddy, что ее отношения с Селеной были "полны уважения", и во время того же интервью она категорически отрицала, что Джастин изменял с ней Селене.

Бибер и Гомес начали встречаться, будучи еще подростками. Пара расставалась и снова сходилась, прежде, чем окончательно разорвать отношения в 2018 году. Вскоре после этого он повел под венец Хейли, с которой был знаком много лет.

После новостей о свадьбе Джастина у Селены случился нервный срыв, связанный с ее волчанкой, и она обратилась к специалистам, чтобы поправить свое психическое здоровье. Эта ситуация привела к тому, что фанаты ополчились против молодоженов.

Спустя четыре года после свадьбы жена певца неоднократно подвергалась атаке хейтеров, но научилась противостоять критике. Не сдержалась на публике она только раз: на красной дорожке гала-концерта Met Gala в сентябре 2021 года зрители скандировали "Селена!" в адрес четы Биберов, и Хейли расплакалась.

На защиту жены неоднократно выступал и сам Бибер. В 2020 году он в ответ на предложения хейтеров в очередной раз унизить Хейли, написал:

"Очень трудно выбрать верный путь, когда я вижу, как такие люди пытаются объединиться, чтобы запугать человека, которого я люблю больше всего в этом мире".

Сама Хейли неоднократно просила недоброжелателей переключить свое внимание на кого-то другого, поскольку она устала кому-то что-то доказывать.

"Прошло достаточно времени, чтобы оставить меня в покое. Я умоляю вас искренне", – заявила она.

Напомним, Джастин Бибер прокомментировал фото своей жены с бывшей девушкой.