Джастин Бибер отреагировал на совместное фото Хейли и Селены Гомес

Музыкант с уважением отнесся к решению супруги помириться с его бывшей возлюбленной.

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28-летний канадский певец Джастин Бибер отреагировал на совместное фото своей жены Хейли Бибер и бывшей девушки Селены Гомес. Об этом пишет Entertainment Tonight.

По словам инсайдера издания, музыкант с уважением отнесся к тому, что его супруга помирилась с Гомес.

"Он очень доволен тем фактом, что все они могут двигаться дальше", — отмечает источник.

В частности, инсайдер добавил, что модель и певица во время Academy Museum Gala были максимально расслабленными и хотели показать всему миру, что между ними больше нет разногласий или плохих чувств. Именно для этого были сделаны эксклюзивные кадры, которые мгновенно разлетелись по Сети и несколько дней активно обсуждаются фанатами звездных супругов.

[ + – ] Хейли Бибер и Селена Гомес на Academy Museum Gala

Джастин Бибер и Селена Гомес довольно долго встречались в подростковом возрасте. Они были одной из популярнейших юных пар мира шоубиза. Однако музыканты несколько раз громко расходились. А в 2018 после одного из таких расставаний Джастин Бибер неожиданно женился на американской модели Хейли Болдуин. Поэтому фанаты Селены часто упрекают звезды подиумов, будто именно она стала причиной окончательного разрыва Гомес и Бибера, а сам певец до сих пор любит бывшую девушку.

[ + – ] Селена Гомес и Джастин Бибер Фото: Getty Images

Напомним, Хейли Бибер сфотографировалась в объятиях с Селеной Гомес и развенчала слухи об их вражде.

Также Фокус писал о новом трендовом цвете волос Хейли Бибер.