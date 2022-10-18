Хейли Бибер перекрасила волосы в вишневый цвет

Хейли неоднократно перекрашивала волосы в самые необычные цвета.

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25-летняя актриса и модель Хейли Бибер решила поэкспериментировать с цветом волос. На своей странице в Instagram она опубликовала снимки и видео, на которых позирует с красным цветом волос.

Основательница бренда средств по уходу за кожей Rhode, которая является брюнеткой, еще в марте перекрасила волосы в шоколадно-каштановый цвет. Теперь же, в преддверии Хэллоуина, она снова сменила цвет шевелюры на рубиново-рыжий, напоминающий культовые локоны Ядовитого Плюща из комиксов DC.

На фото ее волосы убраны назад, а несколько локонов обрамляют лицо знаменитости.

В ТikTok, которое она опубликовала в тот же день, Бибер и визажист Лия Дарси снимали забавное видео на YouTube, примеряя сезонные образы, которые им нравились. Пока что кадры еще не опубликованы на канале Хейли, но должны появиться в скором времени.

Хейли и ранее примеряла на себя розовый цвет волос. Так, в январе 2017 года она впервые покрасилась в этот оттенок. В дальнейшем цвет ее волос менялся от неоново-желтого до синего, однако не всегда было понятно, парик это или использование тона для волос.

Ранее мы писали о том, что Хейли публично продемонстрировала свое отношение к бывшей девушке Джастина Бибера Селене Гомес. Девушки вместе позировали на 2-м ежегодном гала-вечере Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе. Обе они выглядели довольными, и, судя по их настроению, семилетней вражде пришел конец. Ранее Хейли отрицала, что увела Джастина у Селены. По ее словам, на тот момент, когда они начали встречаться, артист уже некоторое время был одинок.