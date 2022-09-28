Хейли Бибер впервые ответила на слухи о том, что "увела" Джастина Бибера у Селены Гомес

Известную супермодель Хейли Бибер давно обвиняют в том, что она разбила пару Джастина Бибера и Селены Гомес.

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Многие поклонники Селены Гомес очень обрадовались, когда узнали, что у нее роман с Джастином Бибером. Их пара была одной из самых красивых и обсуждаемых в социальных сетях. После их расставания уже прошло несколько лет, но поклонники до сих пор не могут успокоиться, поэтому упорно ищут причину разлада в их отношениях. Об этом сообщает tochka.net.

Известно, что Бибер недолго оставался сам и вскоре начал встречаться с популярной моделью Хейли Болдуин . Спустя какое-то время возлюбленные поженились и уже 4 года находятся в счастливом браке.

Поклонники Гомес считают, что Бибер подходит больше певице и поэтому часто обвиняют модель в распаде их пары. Несколько лет фанаты критикуют Хейли за поступок, доказывают, что она "увела" певца у возлюбленной.

В подкасте Call Her Daddy ведущий задал вопрос модели, было ли что-то между ними с Джастином, пока он был в отношениях с Селеной. Хейли заявила, что это полный бред, но многие ее ненавидят именно из-за этой неправды.

"Это безумно. Я никогда не говорила об этом. Большая часть ненависти исходит из-за того, что люди думают, что я его увела. Прошло достаточно времени. Я занимаюсь своими делами. Я ничего не делаю, ничего не говорю. Оставьте меня в покое, пожалуйста. Я умоляю вас. Действительно. Это моя единственная просьба. Будьте несчастны где-нибудь в другом месте, пожалуйста", — сказала Хейли.

Известно, что до знакомства с Бибером, модель являлась его большой поклонницей. Когда у него начался роман с Селеной Гомес, она восхищалась их парой и даже подумать не могла, что вскоре сама станет женой Джастина.

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